【ヨンア×LE TALON】大人可愛い2型シューズが新登場！秋の足元を華やかに

モデル・タレントとして人気のヨンアさんと「LE TALON（ル タロン）」がコラボしたスペシャルシューズが、9月12日（金）に発売されます。華やかさと履きやすさを兼ね備えた厚底フラワーレースアップと、リボンの付け替えで印象を変えられるショートブーツの2型がラインナップ。デザイン性はもちろん、防水仕様や履き心地にもこだわった、大人の女性に嬉しい一足です♪

ヨンア×LE TALONの厚底フラワーレースアップ

「Youn-a × LE TALON アツゾコフラワーレースアップ」（税込16,500円）は、ボリューム感のある厚底ソールにフラワーモチーフをあしらった一足。ブラウンとブラックの2色展開で、サイズはS～LLまで対応。

甘さを抑えたデザインで大人の足元にぴったりです。ラバーモールド素材のソールは驚くほど柔らかく、防水シートと止水テープで軽い雨の日も安心♡スタイリングを格上げしてくれる万能シューズです。

2WAYリボンで印象自在なショートブーツ

「Youn-a × LE TALON 4.5cm 2WAYリボンショートブーツ」（税込18,700円）は、ブラック／スムースとブラック／スエードの2タイプ。

S～LLのサイズ展開で、デイリーに履きやすい4.5cmヒールを採用しています。

付属の2種類のリボンは付け替え可能で、外せばシンプルなブーツとしても活躍。ヨンアさんおすすめのシルバーリボンは足元に華やぎを添えてくれます。防水シートや止水テープ仕様で機能性も◎。

ヨンア×LE TALONの新作で秋の足元に自信を♡

特別感あふれるヨンアさんとLE TALONのコラボシューズは、どちらもデザインと履き心地を兼ね備えた理想的な一足。

9月12日（金）より全店舗とオンラインストアで一斉発売されるので、この秋のファッションに新しいときめきをプラスしてみては。

厚底レースアップと2WAYショートブーツで、足元から華やかな季節を楽しんでください♪