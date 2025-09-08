猛スピードでレクサスに激突「外からすごい音が…」高齢ドライバーがアクセルとブレーキ踏み間違え　鹿児島市

鹿児島市で見るも無残な姿となった愛車が目撃されました。

アクセルとブレーキの踏み間違えか。

事故の瞬間です。

9月3日午前5時ごろ、駐車場をヘッドライトの明かりが照らした次の瞬間。

画面右から現れた車が止めてあった被害者の車を目掛け、猛スピードで激突したのです。

被害者：

就寝中だったが、外からすごい音がして、外に出たら（車が）ぶつかっていた。

被害者によりますと、運転していたのは70代くらいの男性。

声をかけると落ち着いた様子で「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話していたといいます。

当時、高齢男性は隣の駐車場に車を止めようとしていたところフェンスを突き破り、高さ60cmほどの段差を乗り越え被害者の車に突っ込んだということです。

衝撃の激しさを物語るように愛車のバンパーは壊れ、フレームがくの字に曲がっています。

被害者：

直して使うのはおそらく無理だと思う。廃車にするつもりでいます。

さらに、現場の駐車場は線路脇にあることから、一歩間違えれば大惨事になっていた可能性もありました。

被害者：

（車がなければ）そのまま突き破って線路の方に行っていたかもしれない。誰もけががなくてよかった。