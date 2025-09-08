好き＆行ってみたい「東北地方の山」ランキング！ 2位「蔵王山（山形県・宮城県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
雄大な自然に抱かれながら、四季折々の表情を見せる日本百名山。その山容は登山者だけでなく、眺める人の心も魅了してやみません。美しい風景や歴史、文化と結びついた山々には、それぞれの地域ならではの個性が息づいています。
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女206人を対象に「日本百名山」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「東北地方の山」を紹介します！
回答者からは「景色が良くのんびり過ごせそう」（40代男性／千葉県）、「冬の樹氷や春の新緑、紅葉も楽しめる。温泉地との組み合わせも魅力」（60代男性／香川県）、「蔵王はスキーをする母からよく聞いていた山なので興味があります」（40代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「見どころが多くここにしかない景色がみられそうだから」（30代女性／奈良県）、「昔、映画でも観た八甲田山を実際に見て登りたい。」（50代男性／兵庫県）、「整備されたハイキングコースから本格的な登山ルートまで、体力や経験に応じて選べるのが魅力だから」（50代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：蔵王山（山形県・宮城県）／29票2位は「蔵王山（山形県・宮城県）」でした。冬はスキーリゾートとして有名で、樹氷（スノーモンスター）の絶景が楽しめることでも知られています。夏から秋にかけては「御釜」と呼ばれる火口湖がエメラルドグリーンに輝き、四季折々の自然美を堪能できるスポットです。観光と登山の両面で人気が高く、多くの人々が訪れる東北を代表する名峰です。
1位：八甲田山（青森県）／57票1位は「八甲田山（青森県）」でした。青森市の南に広がる連峰で、四季折々に異なる姿を見せる自然豊かな山として有名です。春は新緑、夏は高山植物、秋は鮮やかな紅葉、冬は樹氷と、一年を通じて楽しめるのが大きな魅力です。特に冬山登山やスキーで人気を集め、温泉地とも隣接しているため、観光とアウトドアの両方で高い評価を受けています。
