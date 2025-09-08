好き＆行ってみたい「神奈川県のサウナ」ランキング！ 2位「横浜みなとみらい 万葉倶楽部」を抑えた1位は？【2025年調査】
都会の喧騒から離れて心身をととのえる場所として注目を集めるサウナ。最近は地域ごとに特色ある施設が誕生し、自然と一体になれるアウトドア型から、最新設備を導入したラグジュアリー系まで多彩にそろっています。サウナ愛好家だけでなく初心者でも訪れたくなる魅力的なスポットが数多く存在し、どの県にも独自の人気スポットがあります。
All About ニュース編集部では、8月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「サウナ（関東地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「神奈川県のサウナ」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国205人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「サウナはもちろんのこと、万葉倶楽部さんは景色も良くて好きです」（20代男性／東京都）、「無難なつくりだが万葉倶楽部の安心感がある」（50代男性／東京都）、「野球観戦のまえなどに利用してみたい」（20代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「高層階からの景色を楽しみながら入れるサウナというのが特別感がある」（30代女性／秋田県）、「横浜駅直結の好立地にあり、カプセルホテル併設で宿泊利用やショートステイにも便利。充実したスパ＆サウナ施設としてバランスが良いです」（60代男性／広島県）、「眺望抜群の屋上外気浴が特徴で、横浜の街並みやベイブリッジを眺めながらととのえる」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：横浜みなとみらい 万葉倶楽部（横浜市）／36票横浜みなとみらいの絶景を楽しみながら、温泉とサウナで心身をリフレッシュできる都市型リゾート。観光客にも人気で、夜景を眺めながらの癒し体験が魅力です。
1位：スカイスパYOKOHAMA（横浜市）／55票横浜駅直結のアクセス抜群な人気施設。高層階から望むパノラマビューと共に楽しむサウナは、都会にいながら非日常を味わえる特別な空間。仕事帰りや観光途中にも立ち寄れる便利さが好評です。
