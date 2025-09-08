人気コスプレイヤーでグラビアアイドルとしても人気を集める伊織もえさんが、月刊少年チャンピオン10月特大号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場。伊織さんが同誌に登場するのは2年ぶりです。



【写真】伊織もえが表紙を飾った月刊少年チャンピオン10月特大号

今回のグラビアは「全ページ全瞬間きゃわわな胸キュ100%」と銘打たれた内容で、彼女の魅力をぎゅっと詰め込んだ仕上がりに。誌面を通して、ファンをときめかせる極上のショットが展開されます。



付録としてB4ポスターと両面クリアファイルがついてくるほか、10月号限定QUOカード(2種) 応募者全員サービス、直筆サイン入りチェキプレゼントも実施されます。



伊織さんは自身のX（@iorimoe_five）に「月刊少年チャンピオンにて #表紙担当 してます 今回衣装めちゃめちゃ可愛くていい感じのが多かったので、着て撮影してとってもテンションあがりました ぜひ見てね！！」と投稿し、写真も公開しています。



【伊織もえさんプロフィール】

いおりもえ 1月24日生まれ 千葉県出身 T162 YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するトップコスプレイヤー。これまでに雑誌の表紙を飾った回数は150回以上と、グラビアアイドルとしても人気を集める。現在、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）にて