モデルや俳優として活躍している郄村梨々花さんのFLASHデジタル写真集「郄村梨々花 First Touch」がリリースされました。



【写真】大胆な手ブラカットも披露した郄村梨々花さん

郄村さんの父祐さんは元プロ野球投手。近鉄で83勝、9セーブを挙げました。初デジタル写真集は5つの衣装で様々な表情の彼女を堪能できる内容です。爽やかなプールでのビキニカット、そしてまさかの手ブラカットに挑戦！ 初々しさの中に潜む美しさに、彼女のグラビアポテンシャルが感じられます。



2日発売の『週刊FLASH』(光文社)では、5ページにわたるグラビアを披露。インタビューで「最後の賭けとして挑みました」とも語るように、大胆な手ブラカットも披露。強い決意を感じさせるグラビアは必見です。



【郄村梨々花さんプロフィール】

たかむらりりか 26歳 1999年9月1日生まれ T158・B88W56H80 モデル・女優・タレントとしてマルチに活躍中。昨年は、キャンプ雑誌２誌の表紙を飾り、ショートドラマの主演を果たすなど活躍の場を広げている。9月26日に1stDVD『Hatsu Hana』（エスデジタル）を発売。10月11日12時より秋葉原・ソフマップAKIBAにて発売イベントを開催予定。最新情報は公式Instagram(@t.riri0901)