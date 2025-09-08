県内は7日夜から大気の状態が非常に不安定となり、新潟市東区では6時間降水量が130ミリを超え、観測史上最大を記録しました。新発田市では川の水が堤防を越える“越水”も。収穫目前のコメに被害が出ています。



7日夜の新潟市中央区。大きな音を立てながら横殴りの雨が降っていました。大気の状態が非常に不安定となり、下越や佐渡を中心に断続的に雨が降った県内。夜が明けても、降り方は収まらず…





（リポート）「新潟市東区です。道路が冠水していて水の中を住民たちが歩いていきます」〈交通誘導する人〉「ここ上っていったところが小学校で、そこ中学校。子どもだと、ひざ上いくのでなるべく別のルート行って、と」新潟市東区ではいずれも観測史上最大となる1時間に63.5ミリ。午前9時半までの6時間に131ミリの雨が降りました。〈住民〉「中学生ひとり、電話をして遅刻でお願いしますと」Q）学校に行けない？「危ないですよね、何が落ちてるかわからないし」一方、新発田市では、茶色い水で川のようになった道路を車が進んで行きます。（リポート）「金塚駅前です。道路が冠水して、あちらの車は浸水して動けなくなっています」タイヤが完全に隠れるほど水に浸かってしまった車。運転していた女性は「突然、進まなくなり、ドアが開かなくなってしまった」と話します。〈運転手は〉「窓開けて、窓から降りました。ドキドキしました。こんなに水が出るのは初めてです」新発田市では午前9時前までの3時間で125ミリの雨が降りました。市によりますと市内を流れる貝屋川や箱岩川など4つの川で水が堤防を越える“越水”を確認。（リポート）「新発田市の上空に来ています。川の水が増水していて収穫前の田んぼが水に浸かっています」茶色く濁った水が田んぼに流入し、中には、稲がえぐり取られたようなあとも…。（リポート）「隣の田んぼにまで水が流れ出ているのが確認できます」収穫を目前にした稲穂が被害を受けました。こちらの男性は集落の畑が浸水したことから被害が広がらないように土を盛っていました。〈住民〉「堤防あるからそこを越えるなんて今までなかったです。心配ですよ」新発田市では2か所で土砂崩れも発生。大雨の影響で下越地方を中心に土砂災害警戒情報が発表。新発田市では一時、261世帯720人に避難指示が出されました。雨の峠は越えましたが、これまでに降った雨で地盤が緩んでいるところもあり、引き続き土砂災害に注意が必要です。