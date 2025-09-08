「マッチョスーツすごい！！」槙野智章、萬田久子とランウェイを歩く！ 「さすがにカッコよすぎです」
元サッカー日本代表の槙野智章さんは9月7日、自身のInstagramを更新。東京ガールズコレクションでランウェイを歩く姿を披露しました。
【写真】槙野智章の格好いいランウェイ姿
「お二人ともカッコイイです」槙野さんは「萬田久子さんと一緒にランウェイを歩きました！」とつづり、7枚の写真を載せています。俳優の萬田久子さんと一緒にランウェイを歩く姿などです。白いTシャツにセットアップスーツを合わせた服装で、萬田さんは水色の華やかなドレスを着用しています。
コメントでは「やっぱり槙野さんと萬田さんのペアは、とってもしっくりくる」「絵になります」「マッチョスーツすごい！！」「さすがにカッコよすぎです」「かっくぃー」「すごい人と歩いた槙野さん本当にかっこいい」「ホントに素敵なお二人〜」「お二人ともカッコイイです」と、称賛の声が多数上がりました。
「萬田久子さんと一緒に香港に」2月17日の投稿でも萬田さんとの格好いいツーショットを披露していた槙野さん。「前日放送された頂グルメで、萬田久子さんと一緒に香港に行きました！」と、テレビ番組のオフショットだったようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
