元サッカー日本代表の槙野智章さんは9月7日、自身のInstagramを更新。ランウェイを歩く姿を披露しました。（サムネイル画像出典：槙野智章さん公式Instagramより）

写真拡大

元サッカー日本代表の槙野智章さんは9月7日、自身のInstagramを更新。東京ガールズコレクションでランウェイを歩く姿を披露しました。

【写真】槙野智章の格好いいランウェイ姿

「お二人ともカッコイイです」

槙野さんは「萬田久子さんと一緒にランウェイを歩きました！」とつづり、7枚の写真を載せています。俳優の萬田久子さんと一緒にランウェイを歩く姿などです。白いTシャツにセットアップスーツを合わせた服装で、萬田さんは水色の華やかなドレスを着用しています。

コメントでは「やっぱり槙野さんと萬田さんのペアは、とってもしっくりくる」「絵になります」「マッチョスーツすごい！！」「さすがにカッコよすぎです」「かっくぃー」「すごい人と歩いた槙野さん本当にかっこいい」「ホントに素敵なお二人〜」「お二人ともカッコイイです」と、称賛の声が多数上がりました。

「萬田久子さんと一緒に香港に」

2月17日の投稿でも萬田さんとの格好いいツーショットを披露していた槙野さん。「前日放送された頂グルメで、萬田久子さんと一緒に香港に行きました！」と、テレビ番組のオフショットだったようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)