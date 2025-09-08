Image: Kyle Barr / Gizmodo US

今年は5月にSamsung（サムスン）がGalaxy S25 Edgeを発表。今月のApple（アップル）発表会では、iPhone 17 Airの発表が期待されており、薄いスマホ元年となりそう。その波にのるように、中国のスマホメーカーTecnoが、IFA 2025で薄さコミットのスマホ「Tecno Slim」を発表しました。

Tecno Slim、5.93mm

Tecnoは、三つ折りスマホのコンセプト「Phantom Ultimate G Fold」も発表しており、トレンドには敏感なタイプ。ただ、三つ折りがコンセプトなことに対し、Slimは現実の商品。アジアと欧州での展開が予定されています。

Tecno Slimは2モデル用意されており、4Gモデルは「Spark Slim」で5.93mm。5Gモデル「Pova Slim」は5.95mm。USB-Cポートギリギリを攻めています。ウォーターホール画面は端に傾斜があり、ディスプレイが流れ落ちるようなデザイン。これがまた、持ったときの薄さに拍車をかけています。

ただし、Galaxy S25 Edgeが5.8ｍｍ。iPhone 17 Airが（9/8時点の噂では）約5.5mm〜5.65mmほどなので、最薄とはならず。

スペックは、AMOLEDディスプレイが画質1.5K、リフレッシュレートが144Hz。搭載バッテリーはまさかの5,160mAhでサムスンを圧倒。バッテリー持ちは、公式いわく24時間から28時間。45Wの高速充電に対応。厚さ0.3mmのベイパーチャンバー搭載で排熱も意識。

リアのダブルカメラ(50MPと2MP、セルフィーカメラは13MP）は、目みたいな配置でかわいい。スマホ操作によって、この目がウインクみたいに光るそうです。搭載チップは、Spark SlimがHelio G200、Pova SlimMediaTek Dimensity 6400 5G+。OSはAndroid 15。

現時点では価格はわからず。近日中に発表とのこと。

薄いという特徴と引き換えに、わかりやすくチップとカメラがダウングレードされています。Tecno、サムスン、そしてこれから発表するApple含め、消費者が薄さでどれだけ他を捨てられるのか、ちょっと見ものです。企業と消費者の間にギャップがあるような気もしますが…。

