¡Ö¤Þ¤¿Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë!!¡×¤·¤Þ¤à¤é¡¢¿Íµ¤¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆà¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÍ½¹ðá¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä!?¡×¡Ö¼õÃíÀ¸»º¤ò·ã¤·¤¯¤ª´ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¤Â¤«!!¡×
5¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¡×¤¬5Æü¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¼¡²ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ï5¿ÍÊ¬¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë5¿§¤Î¥«¥é¡¼¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤ËÈà¤é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ ¾¦ÉÊ²½·èÄê¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä!?¡×¡Ö¤¨¡ª¤³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡ª¡ª¡ªÄ¶¡¼¡¼¡¼³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¿§Ì£¤Ï¡Ä¥ê¥¢¥Ô??¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¤À¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¤¸¤ã¤ó!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤ê¡¢5¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×YouTuber¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡¥Ù¥Ó¡¼¡¦»Ò¤É¤âÍÑÉÊ¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤Ç¤âÆ±¤¸¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤Þ¤à¤é¡×¤È¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò2·î(¤·¤Þ¤à¤é)¤È4·î(¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤)¤ËÈ¯Çä¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤ÏÁá¡¹¤Ë¾¦ÉÊ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïº®Íð¤¬À¸¤¸µÞî±¼õÃíÈÎÇä¤Ç¤ÎºÆÈÎ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤â¤¢¤êÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¼õÃíÀ¸»º¤ò·ã¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÅ¹Æ¬¤ËÃÖ¤¯¾ì¹ç¤ÏÂ¿¤á¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç°ìÅÀ¤º¤Ä¤Ï¤¤Ä¤¤¡×¡ÖÅ¹ÊÞÂ¿¿ôÆþ²Ù¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¡¢¤Þ¤Â¤«!!!!!¡×¡Ö¤Þ¤¿Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ä!!¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÈÈáÄË¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÈ¯É½¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯!