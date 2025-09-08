¡Ö¤¢¤ó¤Ê70Âå¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×74ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö74ºÐ¤Ç²£Å¾¡×¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×ÆàÈþ±Ù»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿74ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÓ¾åµ¨¼Â»Ò¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÆàÈþ±Ù»Ò¡£
¡¡8·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆàÈþ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢Çò¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÃãÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¡¢¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÃÓ¾åµ¨¼Â»Ò(66)¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤µ¤ï¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¤È¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê70Âå¼þ¤ê¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö65ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¼¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤é74ºÐ¤Ç²£Å¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£