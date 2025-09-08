【阪神優勝セール】阪神梅田本店には開店前から約３０００人の行列！　家電量販店では藤川監督の背番号２２にちなみ『２万２０００円のテレビ』

９月７日午後８時半ごろの阪神梅田本店。一室には社員らが集まり、テレビの前で試合の行方を見守っていました。優勝で大盛り上がりの社員たち。しかし、余韻に浸っているわけにはいきません。



「じゃあ、仕事に戻りましょうか」



翌日から始まる優勝記念セールに向け、急ピッチで作業が行われます。準備は日付けが変わる前まで続きました。



そして、８日朝。阪神梅田本店にはセールのために開店前から約３０００人が並びました。通常よりも３０分早く開店すると、売り場はあっという間に人だかりです。





「阪神ぶっちぎり優勝おめでとうございます！ぶっちぎり価格で提供しています！」１４日（日）までのセールでは、選手のサイン入りブランケットや、虎をあしらったケーキ、福袋など様々な商品が並びます。中には、５カラットのルビーと、その周りにダイヤモンドがあしらわれた希少な指輪（９０００万円）も。今回のセールを記念して特別に用意されたそうです。訪れた人は…（客）「多少安いかなと思って。日頃食べられないものを狙って来ました」（客）「お目当て（のグッズ）は、きのう活躍した才木選手と中野選手」一方、家電量販店の「ジョーシン」でも９月８日〜３０日まで、「リーグ優勝おめでとうセール」を開催。小型家電から大型家電まで有名ブランドの商品を大特価で揃えたといいます。中でも、オススメは…（ジョーシン・商品部 泉本陸さん）「藤川監督の背番号『２２』にちなんで、２万２０００円のテレビです」このほか、大型家電などが入った数量限定の「福袋」企画も用意されています。（客）「（Ｑ何を買った？）ダイソンの掃除機。安かったです（通常の）半額くらいかな」（客）「ルンバか、たこ焼き器で迷ってます。（たこ焼き器）めっちゃかわいい」日本一早いマジック点灯で知られる尼崎中央商店街。２年ぶりのマジック「ゼロ」に商店街をあげて優勝をかみしめます。商店街にあるメガネ店では、阪神タイガース創設９０周年にかけて…（メガネのアマガンセンター店 阪上正社長）「野球見るにしたって、何見るにしたって、メガネって大事ですやんか。それを大事にしてもらおうとコットン性のケースを特別価格９０円で。（Ｑ売り上げは大丈夫？）阪神ファンの気持ちがのってしまったから、そんなん度外視」一方、ジュエリーや時計を扱う店では…（大島時計店 大嶋秀樹さん）「このへんの３９万８０００円が２０万円とか」優勝記念で一部のジュエリー商品を５０％〜８０％値引きという太っ腹です。（大島時計店 大嶋秀樹さん）「ふだん考えて『また今度にしよか』というお客さんも、『優勝したから記念に買っとこかな』って」優勝セールに湧く商店街。その中には、有名な阪神ファン「尼のトラのおばちゃん」の姿が。（尼のトラのおばちゃん）「いえ〜い！タイガースおめでとう！（Ｑサングラスはいくら？）１００円！１００円やからな、友達も来てるから５個買ってあげましたよ。これよかったらどうぞ」阪神の優勝とセールで心が躍る関西人。この高揚感はもうしばらく続きそうです。