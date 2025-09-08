辰巳ゆうと、柏レイソル戦でスペシャルライブ開催 垣田裕暉選手応援歌バージョン「迷宮のマリア」を披露
演歌歌手・辰巳ゆうとが7日、千葉・柏市の三協フロンテア柏スタジアムで行われた『2025 Jリーグ YBCルヴァンカップ プライムラウンド』準々決勝第2戦「柏レイソル VS 横浜F・マリノス戦」でスペシャルライブを行った。
【画像】辰巳ゆうと、“演歌第7世代”卒業の想いを記す（全文）
デビュー8年目を迎え、最新シングル「運命の夏」がロングヒット中の辰巳。昨年発売の「迷宮のマリア」（第66回日本レコード大賞編曲賞受賞）が、今季から柏レイソル・垣田裕暉選手の応援歌の原曲となっていることがきっかけで、この日のライブが実現した。
辰巳は柏レイソルのユニフォーム姿でピッチに登場し、まず「運命の夏」を披露。その後「迷宮のマリア」（垣田選手応援歌バージョン）を歌い、「マリア」の歌詞を「カキタ」に置き換えて熱唱した。観客席からは大きな声援が送られ、会場は一体感に包まれた。
歌唱後には「めちゃめちゃ気持ちよかったですし、レイソルサポーターの皆さんに温かく迎えていただきました。マリノスのファンの皆さんも『運命の夏』の振付のアロハポーズを一緒にやってくださって、とてもうれしかったです」と語り、さらに試合前のキックインセレモニーにも参加した。
垣田選手の応援歌に起用されているのは今年2月からで、辰巳は「自分の曲がスポーツの応援歌になるのは夢の一つでした」と喜びを口にし、「これからもレイソルファンの一人として応援していきたい」と熱いエールを送った。
今年の夏には趣味の山登りで富士山登頂を成功させ、「2025年は紅白歌合戦への出場を目標に掲げてきました。念願の富士山頂も叶えられたので、仕事の頂上は紅白です」と意欲を示している。
今後は、9月20日から28日まで大阪松竹座での『秋だ！笑いだ！松竹新喜劇 九月公演』にゲスト出演。10月24日には東京・LINE CUBE SHIBUYAで『辰巳ゆうと スペシャルコンサートツアー 2025』を開催する予定となっている。
