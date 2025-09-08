辻希美、次女・夢空ちゃんの“1ヶ月記念ショット”公開「よく飲んで 良く寝て ゆめのペースですくすく成長しています」 夫は杉浦太陽、先月第5子が誕生
タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の誕生から「今日で1ヶ月が経ちましたぁ」「※オムツで1ヶ月記念アート」と紹介し、夢空ちゃんの“1ヶ月記念ショット”を公開した。
【写真】「ゆめのペースですくすく成長しています」次女・夢空ちゃんの“1ヶ月記念ショット”公開の辻希美
辻は先月8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と喜びを記した。現在は退院し、自宅で家族7人の新生活を送っている。
投稿ではこの1ヶ月を振り返り「早い…早すぎる…ついこの間までお腹に居たと思ったのに」「早いなぁ…もう今日で新生児も終わりだね 寂しーぃ」と、少ししみじみとした様子。
「けどこの1ヶ月でよく飲んで 良く寝て ゆめのペースですくすく成長しています それは本当に嬉しいです」と喜び、「ゆめ 毎日癒しをありがとうね 愛してるよっ」と母心たっぷりにメッセージを記した。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空（こあ・6）さん、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
