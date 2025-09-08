【ソウル＝中田隆徳】中谷防衛相は８日、ソウルを訪問し、韓国国防省内で安圭伯（アンギュベク）国防相と約４０分間、会談した。

両氏は日韓、日米韓の安全保障協力を推進していくことで一致し、防衛相の相互訪問の活性化や朝鮮半島の完全な非核化などを明記した共同プレス文書を発表した。

日本の防衛相の訪韓は２０１５年１０月以来、１０年ぶりとなる。中谷氏は会談で、「日韓を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増している」との認識を示し、防衛協力の強化を呼びかけた。安氏は「国防協力の強化がより生産的になることを望んでいる」と応じた。

共同プレス文書には、両氏が「防衛協力関係を未来志向で発展させていく必要性で一致した」と盛り込まれ、防衛当局間の定例協議や人的交流の活性化で一致したことにも言及した。両氏は日米韓協力を継続していくことや、ロシアと北朝鮮の軍事協力の深化にともに対応していく必要性も確認した。人工知能（ＡＩ）や無人システム、宇宙といった先端科学技術分野での協力も模索していくとした。

中谷氏は会談後、記者団に対し、「日韓防衛相が相互訪問、会談を重ねて信頼関係を築くことが重要だ。大変重要な一歩となった」と語った。