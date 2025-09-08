歌手の工藤静香（５５）がアイデア料理のレシピを紹介した。

８日のインスタグラムで「今日は１品何にしようかなぁ？のアイデアに！お豚っち！切れっ端野菜などで！普通にニンニク、生姜山盛りの豚味噌炒め！」とつづり、調理の動画を投稿。

「野菜に火が通ったらお肉を入れて、それから味付けしたタレを入れて水分が飛ぶまで絡めます。味付けは野菜の料理も変わると思うのですが、入れたものは、味噌、醤油、てんさい糖、オイスターソース、にんにく、しょうが、いりごま、鷹の爪。野菜は玉ねぎ、人参、キャベツ、ナス」と材料などを説明し、「自分の好きな配分を見つけたら楽しいです！白いご飯に良く合います」と明かした。

フォロワーは「うちもこれにしよ笑」「これは…！ご飯進むやつ」「料理本出して欲しいです」「夕飯メニュー決まりました」「愛情たっぷり」「絶対美味しい母の味！ご家族は幸せですね」「親近感」「庶民的な普通のご家庭なんやと嬉しくなります！」と沸いていた。

工藤は２０００年１２月に木村拓哉と結婚し、０１年５月に長女のＣｏｃｏｍｉ、０３年２月に次女のＫｏｋｉ，を出産した。ＳＮＳではたびたび私服や衣装、手料理をアップし、反響を呼んでいる。