【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の櫻井海音が7日、自身のInstagramを更新。家族で旅行に訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】櫻井海音、絶景バックでプラベ自撮り

◆櫻井海音、家族旅行の写真公開


櫻井は「たまにはプライベートも、、先日、宮古島に行ったときの写真です。家族旅行です」と家族旅行の写真を公開。絶景をバックに様々なプライベートショットを披露しており「海も、森も、夕陽も全て綺麗でした 癒されたので仕事頑張ります。ちなみに個人的MVPはタコ公園」と来間島のタコ公園下ビーチに訪れたこともつづっている。

◆櫻井海音の投稿に反響


この投稿には「家族と仲良しで微笑ましい」「充実していて楽しそう」「想像しただけで尊い」「胸熱」「お父様も一緒だったのかな？」「プライベート素敵」「イケメンすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

