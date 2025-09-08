櫻井海音、家族で宮古島へ 旅行写真に反響「微笑ましい」「充実していて楽しそう」
【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の櫻井海音が7日、自身のInstagramを更新。家族で旅行に訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】櫻井海音、絶景バックでプラベ自撮り
櫻井は「たまにはプライベートも、、先日、宮古島に行ったときの写真です。家族旅行です」と家族旅行の写真を公開。絶景をバックに様々なプライベートショットを披露しており「海も、森も、夕陽も全て綺麗でした 癒されたので仕事頑張ります。ちなみに個人的MVPはタコ公園」と来間島のタコ公園下ビーチに訪れたこともつづっている。
この投稿には「家族と仲良しで微笑ましい」「充実していて楽しそう」「想像しただけで尊い」「胸熱」「お父様も一緒だったのかな？」「プライベート素敵」「イケメンすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井海音、絶景バックでプラベ自撮り
◆櫻井海音、家族旅行の写真公開
櫻井は「たまにはプライベートも、、先日、宮古島に行ったときの写真です。家族旅行です」と家族旅行の写真を公開。絶景をバックに様々なプライベートショットを披露しており「海も、森も、夕陽も全て綺麗でした 癒されたので仕事頑張ります。ちなみに個人的MVPはタコ公園」と来間島のタコ公園下ビーチに訪れたこともつづっている。
◆櫻井海音の投稿に反響
この投稿には「家族と仲良しで微笑ましい」「充実していて楽しそう」「想像しただけで尊い」「胸熱」「お父様も一緒だったのかな？」「プライベート素敵」「イケメンすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】