伊藤歩、手作り焼き鯖寿司など手料理披露「プロ級」と話題
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の伊藤歩が8日、自身のInstagramを更新。最近の手料理の様子を公開した。
【写真】伊藤歩、プロ級と話題の手料理
伊藤は「最近のお家ごはん。インスタ覗くと食べ物の投稿ばかり。食いしん坊ってバレてるのね」とコメントし、手作りの焼き鯖寿司をはじめ、ハンバーグや蛤パスタなど多彩な手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「焼き鯖寿司すごい」「プロ級」「手作りとは思えない」「食べたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
