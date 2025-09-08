ミセス若井滉斗、イギリス旅行満喫ショット公開「彼氏感強すぎて最高」「どの瞬間も絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が9月7日、自身のInstagramを更新。イギリス旅行を満喫する姿や人気ロックバンド・オアシス（Oasis）のライブを楽しむ様子を公開した。
【写真】ミセス若井「彼氏感強すぎ」な旅行ショット
この日、若井はイギリスの地下鉄や公園、街などを満喫する写真を投稿した。他にもイギリスの人気ロックバンド・オアシスのロゴが入ったタオルを広げたオフショットも公開。若井は8月5日の投稿で7月25日〜26日・30日、8月2日〜3日にロンドンのウェンブリー・スタジアムにて開催されたオアシスのワールドツアー「OASIS LIVE’25」に訪れたことを明かしている。
この投稿には「どの瞬間も絵になる」「イギリスに馴染んでる」「推しが推し活してる」「ファンの顔になってる」「オアシス本当に好きなの伝わる」「どの写真も彼氏感強すぎて最高」「少年みたいな表情が可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス若井「彼氏感強すぎ」な旅行ショット
◆若井滉斗、イギリス旅行満喫ショット公開
この日、若井はイギリスの地下鉄や公園、街などを満喫する写真を投稿した。他にもイギリスの人気ロックバンド・オアシスのロゴが入ったタオルを広げたオフショットも公開。若井は8月5日の投稿で7月25日〜26日・30日、8月2日〜3日にロンドンのウェンブリー・スタジアムにて開催されたオアシスのワールドツアー「OASIS LIVE’25」に訪れたことを明かしている。
◆若井滉斗の投稿に反響
この投稿には「どの瞬間も絵になる」「イギリスに馴染んでる」「推しが推し活してる」「ファンの顔になってる」「オアシス本当に好きなの伝わる」「どの写真も彼氏感強すぎて最高」「少年みたいな表情が可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】