USJ×万博コラボ『ハロウィーン・ホラー・ナイト』9・9開催 規制情報を掲出【概要一覧】
大阪・関西万博は8日、公式サイトであす9日に開催される「USJ『ハロウィーン・ホラー・ナイト』出張イベント」について整理券発行・会場周辺の規制情報を更新した。
同イベントは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）と万博との初の本格コラボレーション。USJの『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の“超絶叫”＆“超熱狂”エンターテイメントを1日限り、万博会場で出張開催する。
【画像】USJハロウィーン「ゾンビ」“新曲”はKing Gnuに決定
公式サイトでは「本イベントは会場全体など広く展開するものではなく、一部のエリア（ポップアップステージ 北）で行われるステージイベントとなります」「ご来場者の安全管理の観点から、イベントの観覧エリア入場には整理券が必要です」と伝えている。
詳細は以下の通り
【内容】
＜日程＞
2025年9月9日（火）(1)18時30分〜18時45分、(2)19時30分〜19時45分、(3)20時30分〜20時45分
＜場所＞
ポップアップステージ 北
＜内容＞
本公演は、ポップアップステージ 北のステージ上で行われるイベントです。ゲストは超狂暴ゾンビ、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者である不気味なクマ「ハミクマ」、そして大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」と一緒になって、突如会場に響き渡る音楽（King Gnuの書き下ろし楽曲『SO BAD』）で我を忘れて踊りまくり、“超熱狂空間”に一変。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気コンテンツ「ゾンビ・デ・ダンス」をお楽しみいただけます。踊り切ったゲストは心も身体もスッキリし“超元気”になれます。
【整理券配布について】
・配布開始時間：当日9時00分
・配布場所：「ポップアップステージ 北」の北側 大屋根リング下
・集合時間：
(1)公演 18時30分（集合時間17時30分）
(2)公演 19時30分（集合時間18時45分）
(3)公演 20時30分（集合時間19時45分）
※整理券はお一人様1枚限りの配布となります。整理券と共にリストバンドを配布します。
※複数公演はご覧いただけません。整理券は１公演分のみお配りします。
※お連れ様全員がお揃いの状態でのみ配布します。
※整理券は先着順での配布となり、予定枚数に達し次第、配布を終了します。
※整理券の配布終了については、「EXPO 2025 Visitors」及び公式SNSで発表します。
※指定された観覧場所で観覧いただきます。場所によって障害物等があり、見えづらい場合があります。あらかじめご了承ください。
※集合時間に遅れてご到着された場合、お持ちの整理券は無効となります。
※整理券は紛失・破損された場合、再発行できません。
※整理券の譲渡・転売は禁止です。
※天候や安全上の理由により、公演内容や運営方法が変更または中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。
＜留意点＞
・本イベントは、主催者が設定する観覧エリア内でのみ観覧可能です。
観覧エリアは、ポップアップステージ 北周辺をカラーコーンなどで囲んだ内側となります。
※観覧エリア外では観覧できません。混雑により周辺の通路が通行しづらくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※混雑状況により整理運営方法が変更となる場合がございますので係員の指示に従ってください。
・本イベントは小雨決行・雨天中止を予定しております。荒天、地震、その他社会情勢等により開催内容が変更・中止となる場合がありますので、
・最新情報は「EXPO 2025 Visitors」でご確認ください。
・お子様やホラーが苦手なゲストの皆様に配慮した運営となっておりますが、一部刺激の強い内容を含むため、未就学児の体験には保護者の同伴が必要です。12歳以下かつ小学生の体験については、保護者がご判断ください。
・コスプレや仮装のための着替え場所はありません。トイレでの着替えは、他の来場者の使用に際して迷惑となる場合がありますので禁止となります。
・コスプレや仮装について、他の来場者に迷惑となるおそれがあるもの、不安感や恐怖感を与えるもの、顔全体を覆うマスクなど、顔の大半が見えなくなるもの（医療目的で必要なもの等を除く）は、万博会場への入場をお断りする場合があります。また、安全上の理由から取り外しをお願いする場合があります。
