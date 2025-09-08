¼ç¾¤ÎÀÐÀî¡¢4°Ì¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¡×¡¡¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬µ¢¹ñ
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¬8Æü¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥¿¥¤¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼ç¾¤ÎÀÐÀî¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¡×¤È¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë2¡½3¤ÇÀËÇÔ¡£ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢16¡½18¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë°ìËÜ¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤³¤ò¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÏÂÅÄ¡ÊNECÀîºê¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¼¡¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£