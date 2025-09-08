「オリオールズ２-５ドジャース」（７日、ボルティモア）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。メジャー初対決となったオリオールズの先発・菅野智之投手から初回と三回に２打席連発となる４７、４８号ホームランを放った。

試合後には、トミー・エドマン内野手がインスタグラムを更新。妻のクリステンさんが第２子を妊娠していることを公表した。

２３年１０月に生まれた長男、イーライ君（１）が赤ちゃんのエコー写真を手にする写真などをアップ。「イーライがお兄ちゃんに。＃２（二人目）がもうすぐ！」と投稿した。ぷくぷくのほっぺが愛くるしいイーライ君が、エコー写真を手にあんぐりと口を大きくあけて驚いたような顔をしている写真もある。

ドジャースはおめでたラッシュ。ベシアの妻ケイラさんが第１子を出産間近なほか、人気者のキケ・ヘルナンデスの妻マリアンナさんが８月に第２子妊娠を発表したばかり。コールは８月末に妻が女の子を妊娠し、１月に誕生予定と発表。マンシーは７月に妻の第３子次女、カーショーも６月に妻の第５子次女の妊娠を発表している。また、スネルは８月末に第２子の誕生を発表した。