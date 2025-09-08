プロ野球の話題です。オイシックス新潟アルビレックスBCは9月6日と7日の2日間、ホームで中日との2連戦を戦いました。“日本一おいしい球団”らしいグルメイベントも行われました。



まずは、6日の第1戦。1回から試合が動きます。1アウト2塁のチャンスに、知念大成。センター方向にうまくはじき返し、1点を先制します。続く2回には、片山。さらに、小西の2者連続の犠牲フライで、2点を追加。この日のオイシックスは、打線がつながります。3回ウラには4番・大川にもタイムリー2ベースヒットが飛び出し、4対0。中日を突き放します。





投げては、新潟市秋葉区出身、2022年まで中日に在籍した笠原が5回を投げ、2失点の粘りのピッチング。古巣相手に力投を見せます。7回にも追加点を挙げたオイシックス。8対3で勝利し、去年の勝利数を超える42勝目を挙げました。そして、この2連戦。エコスタの一角には人だかりが…。“日本一おいしい球団”を目標に掲げるオイシックスのグルメイベントです。ミシュラン1つ星を獲得した新発田市の老舗すし店に…人気の肉料理も！県内の名店や話題のグルメが集まりました。〈客は〉「特別な場所であまり出店しないお店（の料理）を食べるのは、いい経験だなと思いました」贅沢なスタジアムグルメを味わいながら、野球観戦も。3連勝をかけた第2戦。3点を追いかけるオイシックスは、7回ウラ。2アウト1塁の場面で、4番・大川陽大。右中間へのタイムリースリーベースで、1点を返します。なおも、2アウト3塁のチャンスに、代打・髙山。1点を返すも、反撃はここまで。2対3で敗れ、3連勝とはなりませんでした。