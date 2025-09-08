待ちに待った新米の季節です。県内のスーパーでは、『こしいぶき』の新米が店頭に並び始めました。



三条市のスーパー『マルセン』。7日から新米『こしいぶき』を販売しています。

その売れ行きはー



■マルセン 太田雅悠専務

「去年は、入荷した当初100袋とか用意して即日完売だった。今年は20袋の制限がかかっていて20袋仕入れてみたが、今年はまだ初日は1袋しか売れていなくて。」



猛暑の影響で新米の収量が少ないという情報もある中、価格は約4500円。値段が上がっていることが要因とみています。



■マルセン 太田雅悠専務

「去年の新米入荷日と比べても5kg当たりで1袋1100円ほど価格が上がっていて、我々としてもかなりの上昇幅にすごく驚いているところ。」



それでも、去年産の銘柄米より価格は抑えめだということです。



■マルセン 太田雅悠専務

「現状並んでいる古米よりは、少しだけ価格が落ち着いているような設定。お客様も新米がいいのか、古米でもコシヒカリがいいのか、悩まれている方が多いと思う。」



マルセンでは、今週末以降『コシヒカリ』も入荷する予定で、5kgあたり約4800円で販売する見込みです。