Aぇ! group、ファンが選んだ「#あなたが1番見せたいAぇLIVE」TOP10ダイジェスト映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月から5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のBlu-ray＆DVDを9月24日にリリースするAぇ! groupが、ファン投票で選ばれた10曲で構成したダイジェスト映像を公開した。

ファン投票1位の「常夜灯」の映像も公開

これは9月7日行われたYouTube生配信で発表となった、本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選んだ「#あなたが1番見せたいAぇLIVE」のTOP10をダイジェストにまとめたもので、歌にダンス、バンドまで彼らの幅白い魅力を感じることができる内容となっている。

また、ファン投票で1位になった「常夜灯」のライブ映像のフルサイズが発売に先駆けて公開された。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

■関連リンク

『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/live_dna/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157