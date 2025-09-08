日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、元棋士で投資家・桐谷広人さん（75）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が所持している株の株価が大きく値上がりしていることを報告した。

「家賃と公共料金以外は全部優待で生活しています」という桐谷氏は、「今朝届いた株主優待品は、カタログで選んだ冷蔵品と冷凍品。冷蔵品は、明和地所のプレミアム優待クラブ6600ポイントで選んだシャインマスカット400グラム2房」と報告。

さらに「冷凍品は、ふくおかファイナンシャルグループ200株のカタログギフトで選んだ品。ふくおか〜は優待新設の直後に2655円で買って、今4457円」と1.7倍にもなっているとした。

また「昨日の国際フォーラムのトークショーで、1億円あったらどう投資しますか？と聞かれて、『10万円(平均の)の優待株を1000社買います。優待株の分散投資が1番いい』と答えましたが、多くの会社の株主になると、沢山優待品が届きますが、郵便物の開封が大変です 今日は34通の株関係の封書と少しの葉書」と、大量の郵便物の写真も披露した。

桐谷氏は08年のリーマンショックでは大損したというが、現在は総資産5億円超とされている。