8月29日から9月9日まで品川プリンスホテル ステラボールで上演されている、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』の舞台公演＜『カリスマ de ステージ』〜帰ろう！カリスマハウス〜＞で披露されている「Charismatic Magic」が、9月9日午前0時より各音楽配信サービスにて配信されることが決定した。

「Charismatic Magic」は、『カリスマ de ステージ』に出演する七人のカリスマによる歌唱曲で、伊藤ふみやが主導となり七人全員が“ラップバトルブレイク”を果たして生まれた、本公演のフィナーレを飾る楽曲。七人のカリスマによる熱いラップバトルに注目だ。現在、Pre-Save・Pre-Addもスタートしている。

さらに、ラップバトルブレイクビジュアルの新作グッズ・『カリスマ de ステージ』〜帰ろう！カリスマハウス〜 公演グッズの販売が決定。9月9日20時より『カリスマ de ステージ』 公式通販サイトと『カリスマ』オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」にて販売が開始される。

なお、2026年2月6日に＜『カリスマ de ステージ』〜帰ろう！カリスマハウス〜＞のBlu-rayが『カリスマ』オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」限定で発売されることが決定している。本作には、千秋楽公演本編のほか特典映像としてカーテンコールやキャスト座談会、メイキング＆バックステージ映像が収録される予定。また本公演で披露される舞台オリジナル楽曲を収録した劇伴音楽集CDも付属する豪華仕様となっている。9月16日までに本作を予約した人にはもれなく早期予約特典として「メインビジュアルブロマイド」が商品と一緒に付与される。

「Charismatic Magic」

配信日：2025年9月9日(火)午前0時

作詞：Amon Hayashi

作曲：maeshima soshi・Amon Hayashi

編曲：maeshima soshi

歌唱：カリスマ de ステージ 伊藤ふみや feat. 六人のカリスマ

配信サイトはこちら：https://crsm.lnk.to/CSMPR

『カリスマ de ステージ』ラップブレイクバトルグッズ・公演グッズ通販

『カリスマ de ステージ』 公式通販サイト：https://charisma-de-stage-store.com/

カリスマオフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」：https://kingeshop.jp/charisma-garage/index.html

Blu-ray「『カリスマ de ステージ』〜帰ろう！カリスマハウス〜」

発売日：2026年2月6日（金）

形態/価格：Blu-ray＋CD/ \9,900(税抜価格￥9,000)

品番：NKZX-31〜32

早期予約者限定特典：メインビジュアルブロマイド

※早期予約対象期間：〜9月16日（火）23:59

※特典は後日、商品と同梱でお届けとなります。 予約：https://kingeshop.jp/charisma-garage/pd.html?goods=NKZX-31&variation= 【収録内容】

本編

2025年9月9日(火)17:00公演（千秋楽）

特典映像

カーテンコール/キャスト座談会/メイキング＆バックステージ

同梱CD

劇伴音楽集 【出演キャスト】

伊藤ふみや役：京山陽春/草薙理解役：岩田知樹/本橋依央利役：持田悠生/猿川 慧役：寶珠山 駿/湊 大瀬役：露口祐斗/テラ役：丸山和志/天堂天彦役：田中涼星/中神総右衛門役：今 拓哉 ほか

◆『カリスマ de ステージ』公式サイト

