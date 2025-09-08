QUINCAMPOIXの最新楽曲「Get It On」のミュージックビデオが公開された。

本楽曲は、結成当初からライブでも定番曲となっており、QUINCAMPOIXらしさ溢れる踊れるキラーチューン。9月17日に各配信サイトでリリースも決定している。現在Apple Music／Spotifyでは配信予約受付中だ。



Director : HIROMU Producer : Shousei Nonaka Production : ZIG ZAG

◆ ◆ ◆

【QUINCAMPOIX コメント】

Aloha~ We are QUINCAMPOIX <3

初ライブからずっとライブの定番曲だった『Get It On』をついにリリースできました★ﾐ

QUINCAMPOIXを始めた頃の気持ちを思い出しながらレコーディングしたよ！

いつもみんながノリノリで踊ってくれるこの曲、家でも聴いてダンシングしてね〜^

◆ ◆ ◆

「Get It On」

2025年9月17日リリース

配信予約：https://QCP.lnk.to/GetItOnPR