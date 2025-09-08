QUINCAMPOIX、最新楽曲「Get It On」MV公開
QUINCAMPOIXの最新楽曲「Get It On」のミュージックビデオが公開された。
本楽曲は、結成当初からライブでも定番曲となっており、QUINCAMPOIXらしさ溢れる踊れるキラーチューン。9月17日に各配信サイトでリリースも決定している。現在Apple Music／Spotifyでは配信予約受付中だ。
Director : HIROMU Producer : Shousei Nonaka Production : ZIG ZAG
【QUINCAMPOIX コメント】
Aloha~ We are QUINCAMPOIX <3
初ライブからずっとライブの定番曲だった『Get It On』をついにリリースできました★ﾐ
QUINCAMPOIXを始めた頃の気持ちを思い出しながらレコーディングしたよ！
いつもみんながノリノリで踊ってくれるこの曲、家でも聴いてダンシングしてね〜^
「Get It On」
2025年9月17日リリース
配信予約：https://QCP.lnk.to/GetItOnPR
