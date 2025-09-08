中島健人が、2ndシングル「IDOLIC」（読み：アイドリック）を10月29日(水)にリリースすることが決定した。

今作の表題曲「IDOLIC」は、“IDOL”＋”HOLIC”を掛け合わせた造語をタイトルに用いている。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、そして”アイドル”以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島健人の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっているとのことだ。

また、9月29日(月)0:00からは「IDOLIC」の先行配信も決定した。本日からApple MusicとSpotifyでは事前登録がスタートしている。

リリース発表にあわせ、新アーティスト写真とアートワークも公開となった。

▲「IDOLIC」通常盤

ジャケット写真は3形態とも別世界をイメージしており、アートディレクターYUKARIによる3DCGが印象的な、「IDOLIC」の歌詞から連想した世界が描かれている。

2ndシングル「IDOLIC」は初回限定盤A・初回限定盤Ｂ・通常盤の3形態にてリリース！初回限定盤Aには今年4月から開催された全国ツアー＜KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡＞＠LINE CUBE SHIBUYA7月17日公演の模様を収録。楽曲や特典など収録内容は後日発表となる。

また、購入者には先着で「IDOLIC」オリジナルフォトカードがプレゼントされる。こちらは各形態で絵柄が異なるのでオフィシャルサイトでご確認を。

2ndシングル「IDOLIC」

2025年10月29日(水)発売

CD予約：https://kentonakajima.lnk.to/20251029_IDOLIC_PKG 「IDOLIC」先行配信：9月29日(月)0:00~

事前登録はこちら：https://kentonakajima.lnk.to/IDOLIC 【商品概要】

■初回限定盤A

品番：SECN21-22(CD+BD)／SECN23-24(CD+DVD)

価格：￥5,500(tax in)

※BDとDVDの内容は同一となります。 [BD/DVD]

「KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡」＠LINE CUBE SHIBUYA

7月17日公演の模様を収録 ■初回限定盤B

品番：SECN25-26(CD+BD)/SECN27-28(CD+DVD)

価格：￥2,420(tax in) [BD/DVD]

「IDOLIC」Music Video

「IDOLIC」Music Video MAKING SCENE

RECORDING SCENE

■通常盤

品番：SECN29(CD)

価格：￥1,650(tax in) ・購入者先着特典： 「IDOLIC」オリジナルフォトカード：3種（形態別）

※収録内容など詳細は後日発表いたします。

＜KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱＞

9月14日(日) 台北・Zepp New Taipei