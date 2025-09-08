FOMAREとKOTORI、所属レーベルツアー＜small indies table asia tour＞でアジアへ
音楽レーベルsmall indies tableによる初のアジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞が、今冬開催されることが発表となった。
同ツアーはsmall indies tableが2021年以来、創設10年目に開催するアジア規模の冠ツアーとなるものだ。11月6日の大阪・Yogibo META VALLEYを皮切りに、韓国、台湾、12月8日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)まで、全4都市を巡る。
“土くさくて粘り強い、簡単に夢を諦めない”というレーベルカラーを掲げて行われる＜small indies table asia tour 2025＞には所属バンドのFOMAREとKOTORIが参加する。
■アジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞
11月06日(木) 大阪・Yogibo META VALLEY
11月14日(金) 台湾・SUB Live House
11月29日(土) 韓国・Rollinghall(Seoul)
12月08日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
出演：FOMARE / KOTORI
▼チケット
【東京・大阪公演先行】
受付開始：9/8(月)19:00〜
https://w.pia.jp/t/smallindiestable-asiatour25/
