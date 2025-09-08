音楽レーベルsmall indies tableによる初のアジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞が、今冬開催されることが発表となった。

同ツアーはsmall indies tableが2021年以来、創設10年目に開催するアジア規模の冠ツアーとなるものだ。11月6日の大阪・Yogibo META VALLEYを皮切りに、韓国、台湾、12月8日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)まで、全4都市を巡る。

“土くさくて粘り強い、簡単に夢を諦めない”というレーベルカラーを掲げて行われる＜small indies table asia tour 2025＞には所属バンドのFOMAREとKOTORIが参加する。

■アジアツアー＜small indies table asia tour 2025＞

11月06日(木) 大阪・Yogibo META VALLEY

11月14日(金) 台湾・SUB Live House

11月29日(土) 韓国・Rollinghall(Seoul)

12月08日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

出演：FOMARE / KOTORI

▼チケット

【東京・大阪公演先行】

受付開始：9/8(月)19:00〜

https://w.pia.jp/t/smallindiestable-asiatour25/



