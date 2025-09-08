「毎日バッグ同じ」な人に！【ZARA】オシャレ見え狙える♡「スエードバッグ」

いつも同じバッグを使いがちだから、シャレ見えするバッグを新調したい！ それなら、コーデのあか抜けを狙える【ZARA（ザラ）】の「スエードバッグ」を取り入れてみて。スエード素材特有の柔らかで高級感のある質感が、シンプルなスタイルにリッチ感をプラス。小ぶりでも存在感があり、アクセサリー感覚で取り入れてみるのもアリかも。

持つだけでおしゃれな雰囲気に格上げ

【ZARA】「ダブルハンドル スプリットスエード仕上げミニバッグ」\8,590（税込）

スプリットスエードを使用したミニバッグ。大人女性の品格をアップしてくれそうなブラウンの色味が絶妙で、カジュアルでもきれいめでも合わせやすそう。曲線を描きつつもかっちりとしたシルエットで、きちんと感とこなれ感を両立。ハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ付きで、シーンに合わせて持ち方を変えられます。

一点投入でコーデがあか抜ける主役級バッグ

【ZARA】「スプリットスエード仕上げハンドバッグ」\19,990（税込）

マスタードイエローが目を引く、こちらもスプリットスエードのバッグ。コーデの主役になりそうな、存在感抜群のアイテムです。両サイドのノットデザインがモードな雰囲気を格上げし、大人コーデのシャレ見えが叶いそう。シンプルな秋コーデのアクセントとして、ぜひ取り入れてみて。

Writer：licca.M