ホロライブ・雪花ラミィ、退職発表の春先のどかへエール「この先の人生が幸せになるように」
「ホロライブ」所属のVTuber・雪花ラミィさんが、8日までに自身のYouTubeチャンネルで雑談配信を実施。「ホロライブ」スタッフの春先のどかさんが退職を発表したことを受け、心境を語った。
【動画】春先のどかさんの退職を知り心境を明かす雪花ラミィさん（00：23：52ごろ）
のどかさんはホロライブプロダクションの運営スタッフの1人で、カバー株式会社に2022年4月入社。「holoAN（ホロアナ）」に所属する新人アナウンサーとしても活動してきた。彼女は5日に自身のエックスにて「私、春先のどかは9月末をもってホロライブプロダクションを退職します。すてきなタレント・スタッフの皆様、そして、ホロライブプロダクションを応援してくださる皆様がくださった笑顔やわくわくは私の人生の宝物です。新卒で入社して約4年間、本当にありがとうございました…！」と退職を報告。多くのファンから悲しみや応援の声が寄せられていた。
ラミィさんは配信の中でこの件に触れ、「寂しいよな、人が去る時って。この一瞬一瞬が当たり前のように毎日過ごしているけどさ、それって当たり前のことじゃないんだなみたいな気持ちになったね」と心境を吐露。続けて「この先の人生がのどかにとって幸せになるようにとしか願えない」と、のどかさんの新たな門出に幸せが訪れることを祈った。
のどかさんの幸せを願う思いは、ラミィさんのファンも同じようで、コメント欄には「のどかちゃんも新しい道を見つけたのかもね」「人それぞれ道があるよね」「だから楽しく今を生きる」などの声が寄せられていた。
引用：YouTubeチャンネル「Lamy Ch. 雪花ラミィ」
