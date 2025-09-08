當真あみ、カルピスウォーター撮影オフショット公開 「透明感がすごい」「めちゃくちゃ可愛い」
女優の當真あみが8日、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。透明感あふれる姿に、ファンから「透明感がすごい」「めちゃくちゃ可愛い」と反響が寄せられている。
【写真】當真あみ、かわいい制服姿！
當真は現在、「カルピス」第14代目CMキャラクターを務めており、この日は白シャツに黒リボンを合わせた制服風の衣装で、カルピスウォーターのグラフィック撮影をした際のオフショットを投稿。「まだまだ暑さが続くのでカルピスウォーター飲んで心も体もリフレッシュしませんか？」とコメントを添えた。
この投稿にファンからは「透明感えげつない！」「爽やかな笑顔」「カルピスウォーター飲みたくなった」といった声が寄せられ、夏らしい爽やかな姿に多くの注目が集まっている。
引用：「當真あみ」インスタグラム（＠ami_touma_）
【写真】當真あみ、かわいい制服姿！
當真は現在、「カルピス」第14代目CMキャラクターを務めており、この日は白シャツに黒リボンを合わせた制服風の衣装で、カルピスウォーターのグラフィック撮影をした際のオフショットを投稿。「まだまだ暑さが続くのでカルピスウォーター飲んで心も体もリフレッシュしませんか？」とコメントを添えた。
この投稿にファンからは「透明感えげつない！」「爽やかな笑顔」「カルピスウォーター飲みたくなった」といった声が寄せられ、夏らしい爽やかな姿に多くの注目が集まっている。
引用：「當真あみ」インスタグラム（＠ami_touma_）