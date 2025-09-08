バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3で敗れた。主将の石川真佑が、大会のベストアウトサイドヒッターに選出。ネット上のファンからは「凄いの一言でしかない」と歓喜の声が上がっている。

3位決定戦でチーム2位の23得点を記録した石川。ガビの愛称で知られるブラジル代表のガブリエラ・ギマラエスと並び、大会のベストアウトサイドヒッターに選出された。他にもMVPのイタリア代表アレッシア・オッロなど、世界最高峰の選手たちと肩を並べることになった。

ネット上のファンからは「メダルは取れなかったけど私の涙は救われたような気がする」「ガビに並んでる！かっこよすぎ」「なんてこった！」「その名を世界へ轟かせたね」「凄いの一言でしかない」と歓喜の声が上がった。

試合後のコート上でも目に涙を浮かべていた石川。中継インタビューでは「もちろん自分が最後にブロックを食らって負けてしまいましたけど、今まで以上にやり切って最後勝てなかったという気持ち。まだまだというより、この世界バレーをやり切って終えることができた」と充実感も口にしていた。



（THE ANSWER編集部）