晴れの日も雨の日も足元にトレンド感を！ 新しくもクラシックなSHAKAのローファースニーカー

フットウエアブランドのSHAKA（シャカ）からクラシックなデザインと最新テックを融合させた新作ローファースニーカーが発売！

今回登場したのは、クラシックなローファーにSHAKAならではのハイテク要素を掛け合わせた「BLK METEOR LOAFER SXL（ブラックメテオローファーSXL）」（2万900円）。伝統的なローファーの形をベースにしながらも現代的な素材と機能性を加えることで、まったく新しい1足に仕上げられています。

SHAKAといえばサンダルやブーツにアウトドア機能を落とし込んだ独自のスタイルがお馴染みですが、今回登場したのは最近再び注目されている“カジュアルローファー”タイプ。SHAKAらしいアウトドアスペックとストリート感を絶妙にミックスしています。

アッパーには軽量かつ耐久性に優れたナイロンを採用。サドル部分にPU、足元のマッドガードにはTPU素材を使用することでテック感のある近未来的な佇まいに。ブラックを基調としたデザインはビジネスシーンにも馴染んでくれるはず。

また、アッパー裏面には防水フィルムがラミネート加工されており、急な雨にも対応できる仕様。ローファーには珍しい全天候型なので毎日気兼ねなく使えそう！

ソールにはサステナブル素材として注目されている“EXTRALIGHT（エクストラライト）”を使用。リサイクルチップを混ぜ込んだ独特の凹凸感がデザインのアクセントとなりながら軽量性とクッション性も兼ね備えています。長時間歩いても疲れにくく、日常使いからアウトドアシーンまで幅広く活躍してくれそうです。

サイズは22.0〜29.0cmまでのユニセックス展開。モードからストリートまで幅広いスタイルに対応する汎用性の高いデザインでこれからのシーズンのヘビロテアイテムとなってくれること請け合い！

「BLK METEOR LOAFER SXL」はSHAKA公式オンラインストアにて現在予約販売受付中です。

>> SHAKA

＜文／&GP＞

