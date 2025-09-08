プロ野球・阪神は前夜にリーグ優勝を果たしました。そんな中、8回に登板した石井大智投手は、この日も無失点で抑え、連続無失点試合数を「48」と継続しています。

石井投手はここまでの成績について「想像を超えてる部分と、想像できてる部分もありますけど。数字的にはできすぎちゃってるなっていうところは感じます」とコメント。「運もあると思いますけど」ともしながら「まだまだ自分は伸び代があると思ってるので。そこに向けて今後も、CS・日本シリーズ、また来年のシーズンに向かって考えていきたい」とさらなる成長への思いを語りました。

「連続無失点試合数」では日本記録を更新し続けている石井投手ですが、「連続無失点イニング数」では藤川球児監督の持つ球団記録まで、あと2/3イニングとしています。石井投手は「時代も違えば、戦っている選手も違うと思いますし。本当に比較することは難しいんじゃないかな、その数字だけでしかないなっていうところは思う」とコメント。続けて「恐れ多いところではあります」と笑顔を見せました。

その中でも「今のキャッチャー陣含めて、監督もコーチも、自分の悩みも聞いてくださって。そこに対してやっぱり毎回、自分のできるベストの準備をして試合に臨もうと思ってるので。そこが少なからずつながっているかなと思うので、周りにすごく感謝しています」と語りました。