歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

手料理を披露しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 手料理を公開 「今日は1品何にしようかなぁ？のアイデアに！」「ニンニク、生姜山盛りの豚味噌炒め！」





工藤静香さんは「今日は1品何にしようかなぁ？のアイデアに！ お豚っち！」「切れっ端野菜などで！ 普通にニンニク、生姜山盛りの豚味噌炒め！」と、投稿。



続けて「野菜に火が通ったらお肉を入れて、それから味付けしたタレを入れて水分が飛ぶまで絡めます。」と綴りました。







そして「味付けは野菜の料理も変わると思うのですが、入れたものは、味噌、醤油、てんさい糖、オイスターソース、にんにく、しょうが、いりごま、鷹の爪。」「野菜は玉ねぎ、人参、キャベツ、ナス」と、材料について説明しました。





最後に、工藤静香さんは「自分の好きな配分を見つけたら楽しいです！」「白いご飯に良く合います。」と、記しています。





この投稿にファンからは「めっちゃ美味しいそう!!豚肉大好き」・「うちもこれにしよ笑 白米 いっぱい食べれそうです！！」・「わが家の食べ盛り君達も喜びそう これなら私にも作れそうです 保存させていただきます！」などの反響が寄せられています。





先日、工藤静香さんは、海老や、肉料理、煮物、いなり寿司、汁物、栗きんとん、更には「手毬寿司と五色サラダ、五色ゼリー」など、美味しそうな、おせち料理の画像をＳＮＳにアップ。





更に、別の日には、栗きんとんや紫いもと思われるペーストを練り固めて、オリジナルのお菓子をお皿に並べている写真を投稿。

また、別の日には「長芋の梅和え」の「おつまみ」の画像もアップ。

色とりどりで、豪華なメニューの数々は、ＷＥＢ上で反響を呼んでいました。







【担当：芸能情報ステーション】