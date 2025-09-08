【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷の豪快先頭打者アーチに菅野も“呆然”リアクション

オリオールズの菅野智之投手にとって、ドジャースの大谷翔平投手とのメジャー初対戦はほろ苦い結果に。ボール球をバックスクリーンまで運ばれる衝撃ホームランに、菅野もマウンドで呆然とするしかなかった。

2人のMLB移籍後初対戦は、試合開始直後に訪れた。「1番・DH」の大谷に対し、菅野は初球にアウトコースのストレートを選択。投球はわずかに外れてボール。続く2球目は、ストライクゾーンからボールゾーンへ逃げていくアウトコース高めのシンカーを投じた。

見送ればストライク、ボールのどちらと判定されてもおかしくない絶妙なコースを突いたが、大谷は迷わずスイング。打球はあっという間にセンターやや右へ飛び込む、第47号先頭打者ホームランとなった。

インパクト直後、打球の行方を追った菅野は、腰に手を当て、口を真一文字に結んでいた。首を傾げながら、「なんなんだ、これは…」とでも言いたげな呆然とした表情。その悔しさは、中継画面からも伝わってきた。

NPBでは2012年のドラフト同期入団だが、年齢では菅野が大谷より5歳上だ。しかし、MLBでは今年がルーキーイヤーの菅野に対し、大谷はすでに8年目のシーズンを戦っており、"大先輩"にあたる。そんな大谷からMLB移籍後初対戦で手痛すぎる"挨拶代わりの一発"を浴びる結果となった。なお菅野は3回に迎えた2度目の対戦でも大谷からホームランを打たれている。

