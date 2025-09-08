五泉市で合宿を行った東京農業大学の応援団が、県庁で応援を披露しました。



県職員や市民の前で応援を披露したのは、東京農業大学応援団リーダー部です。先週から五泉市で夏合宿を行っていて、最終日の8日は県庁で両手に大根を持って踊る通称『大根踊り』を披露しました。



さらに、県の特産品『枝豆』にもエールを送りました。



■東京農大応援団リーダー部

「ふれ！ふれ！枝豆県！ふれ！ふれ！枝豆県！」



■県の職員

「声が大きいし太鼓も大きいし、すごかった。」



■東京農業大学全学応援団 内田浩輔リーダー部長

「(後輩たちは)確実に7泊8日、私が考えた練習についてきてくれて大きく成長したと思う。」



部員たちは、合宿の成果を存分に発揮していました。