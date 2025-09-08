これからの気象情報です。

9日(火)は不安定な空模様で、傘の出番もありそうです。



◆9月9日(火)の天気

・上越地方

雲の多い天気で、午後は所々でにわか雨や雷雨となるでしょう。

最高気温は30～31℃で、8日(月)よりやや高くなりそうです。



・中越地方

沿岸部は日差しが届くところも、午後は雲が厚くなり夜は所々で雨が降るでしょう。

一方、山沿いは日中から雨雲が湧いてカミナリを伴うところもありそうです。





・長岡市と三条市周辺

晴れ間もありますが、午後は変わりやすい天気で遅い時間ほど急な雨に注意が必要です。

カミナリを伴って降り方が強まるところもあるでしょう。



下越：新潟市周辺と佐渡

日中は晴れますが、夜は新潟市以外でも所々で雨が降るでしょう。

最高気温は、8日(月)よりやや高く各地で真夏日になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中は晴れ間の出るところが多く、8日(月)より暑さが増すでしょう。

一方、夜はスッキリしない天気で、雨雲がかかるところがありそうです。



◆風と波

佐渡の沿岸部は、風が出るところがあるでしょう。

波の高さは、各海域とも0.5mの予想です。



◆週間予報

10日(水)午後は、各地で雨が降るでしょう。

遅い時間ほど雨の降り方が強まり、11日(木)にかけて【警報級の大雨】となるところがありそうです。

12日(金)は一時的に晴れ間が出ますが、13日(土)以降は再び天気がぐずつくでしょう。



9日(火)は、晴れたり雨が降ったり変わりやすい天気になりそうです。お出かけの際は、雨具があると安心です。