石川が誇る若きスプリンターが世界のトップ選手が集う舞台に向けて決意です。

9月13日に東京で開幕する世界陸上のリレーメンバーに選ばれた星稜高校2年の清水空跳選手が大会への意気込みを語りました。

清水空跳選手「小柄な体格でも走れるというところ、10秒00を彷彿とさせる走りをしたい」

強い決意を述べる星稜高校2年の清水選手は、8日午後、代表チームへの合流を前に、世界陸上に向けた記者会見に臨みました。

清水選手は7月に行われたインターハイの男子100メートルで、18歳未満の世界新記録と日本高校新記録となる10秒00のタイムを出した事で、一気に国内でトップランナーの仲間入りを果たしました。

メダルへの期待がかかる4×100メートルリレーのメンバーに抜擢

その走りを評価され、世界陸上でメダルへの期待がかかる4×100メートルリレーのメンバーとして、日本陸連が清水選手を大抜擢しました。

日本陸連は、会見で抜擢した理由について「総力戦でとにかくメダルをとっていくその可能性があるのがこの4×100メートルリレーと思っていて、10秒00で走ったというところの未知数に期待したい」と述べています。

清水選手はスタートの速さに加え、コーナーリングの技術も活かせる1走での代表を目指し、チーム練習で実力をアピールします。

清水空跳選手「自分の持ち味を出せると思っているので、スタートしっかりスピードに乗った走りで本番に向けて全力で走ってアピールしたい」

清水選手は9日、東京でチームに合流後、合宿を行い、世界陸上のリレーメンバーに選ばれた代表8人の中から、レースを走ることができる4人の座を目指します。