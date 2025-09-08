料理して、食べて、心を通わす。アニメも話題の『日々は過ぎれど飯うまし』で描かれる食文化研究部の日常【書評】
美味しいものが好きな人や、のんびりとした日常系漫画に癒されたい人には、『日々は過ぎれど飯うまし』（あっと：原案、Quro：漫画/KADOKAWA）がおすすめだ。2025年4月にアニメが放送され、注目を集めている人気作品である。女子大生たちが「食」をテーマに過ごす、ゆるやかで温かなキャンパスライフに、読者の心も自然とほぐれていくはず。
物語の主人公は大学生の河合まこ。波風を立てないように、目立たず暮らす日々を送っている。そんな彼女のささやかな楽しみが、美味しい料理を作り、食事を味わうことだった。ある日、まこは大学のキャンパスで小学校時代の友人、小川しのん（通称・おしんこ）と偶然再会する。しのんの友人らも加わり、彼女たちは「食文化研究部」と称した部室でダラダラ過ごすためのダミーサークルを結成。ゆるく過ごしながらも、みんなで料理を作り、食べる時間が始まる。
登場する料理は、カレーやパスタ、スイーツなど誰もが親しみのあるメニューが中心。時にはレトルト食品などを活用する場面もある。気の合う仲間たちと一緒に食べれば、何気ない一皿もかけがえのない思い出に変わる。誰かと食卓を囲む喜びや、日常の中にあるささやかな幸せが丁寧に描かれている点も、本作の大きな魅力だろう。
そして何より、個性豊かすぎるキャラクターたちの掛け合いが楽しい。会話やツッコミはテンポもよく、思わず吹き出してしまうようなやり取りも満載だ。穏やかで温かく、そして少し笑える――そんな絶妙なバランスが、本作を特別なグルメ漫画に仕上げている。なんだか疲れたときに手にとると、不思議と心が満たされるはずだ。
文=ネゴト / fumi