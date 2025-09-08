バスケットボールです。新チームとなったB2鹿児島レブナイズは週末、開幕前のプレシーズンゲームに臨みました。6日、B1の越谷に敗れたレブナイズ。7日はB2福岡と対戦しました。



（永田莉紗アナウンサー）

「ティップオフまで30分を切りました。選手たちがアップを始めています。そして会場に駆け付けたブースターの皆さんは今、応援練習をしています。会場すごい熱気です」





今シーズンが10年目の節目となるレブナイズ。プレシーズンゲームには「10周年記念ユニフォーム」で臨みました。新生レブナイズの7日の相手は、昨シーズンB2西地区優勝の福岡です。第1クオーターは素早いパス回しから新加入のラバイがスリーポイント。さらに、こちらも新加入！遠藤も。レブナイズが連続でスリーポイントを決め、序盤からリードを奪います。第1クオーター終了間際。多田のパスをシャーマが空中でキャッチしそのままダンク。アリウープを決めました。第2クオーターではエース、ゲインズ・ジュニアが相手の落としたボールを奪い、そのままシュート！しかし、その後福岡にリードを奪われ29対34で前半を終えます。最終、第4クオーターには多田が連続でスリーポイントを決めるなど新加入選手が躍動した試合となりましたが、勝利にはあと一歩届きませんでした。（ブースター）「新しい選手がたくさん見られて楽しかった。新シーズンが楽しみ」（鹿児島レブナイズ・多田武史選手）「オフェンスの流れの中でプレーすることがまだ全然できていなくて、そこがこれからの課題だと思う。（鹿児島のホームは）気持ちいいですね。プレーしていて。シュート決めるたびに声出して応援してくれているのがすごく伝わっているし、本当にあとは勝利を届けるだけだと思う」プレシーズンゲームは13日、14日もホームで行われ、B3の岡山と対戦します。