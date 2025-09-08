“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、スーツケースをはじめとした旅用品を企画・販売する総合メーカー、ティーアンドエスは、主力トラベルブランドである「LEGEND WALKER（レジェンドウォーカー）」について、ブランド初となる旗艦店「LEGEND WALKER OMOTESANDO Flagship Store」を9月6日から、東京・表参道にオープンした。

LEGEND WALKERは、旅を愛する人に贈る、日本発のスーツケースブランド。ブランドコンセプトは「Moving With LEGEND WALKER ―あなたも、ココロも、動かす。」。従来最重要視されてきた強度を含む「品質」を揺るぎない基盤に、より高度な「機能性」と「走行性」、「安全性」、「アフターサービス」をコアバリューとして磨き続け、スーツケース業界のパイオニアとなるべく、道を切り拓いている。

世の中ではコロナ禍を経て“移動”や“リアルな体験”の価値が再認識されており、スーツケースに求められる基準も大きく変化している。LEGEND WALKERはこの変化を成長のチャンスと捉え、2002年の創業以来培ってきた開発力と生産力をもとに、新機能や新サービスによる新たな価値提案への挑戦を重ねている。

今回オープンする旗艦店は、その挑戦の一環であり、ブランドの理念と進化を五感で体感できる象徴的な拠点。最先端のトレンドが集積する表参道から、新しい旅のスタンダードをグローバルに発信していく。そして、この旗艦店を起点に、すべての旅人に寄り添いながら“Moving With”に込めた想いを体現し、ともに世界を「動き」まわり、そこから生まれる「感動」を分かち合う、旅に欠かせないパートナーとして歩んでいきたいと考えている。





「LEGEND WALKER OMOTESANDO Flagship Store」は、スーツケースを“走らせて・詰めて・選べる”、体験を重視したブランド初の旗艦店。来店者は、製品のデザインや品質、機能性、走行性などの魅力を五感で確かめながら、自分に最適な一台と出会うことができる。

店舗スタッフは“旅のコンシェルジュ”として、丁寧なヒアリングをもとに消費者一人ひとりの要件に沿った最適な一台を提案する。実際にキャリーケースを走らせて性能を比べたり、荷造りをシミュレーションしながら収納力を確かめたり、その際には荷詰めのポイントも伝えるなど、購入前に実際の旅を想定した使用感をしっかりと体感できる機会を提供する。こうした体験を通じて、“あなたも、ココロも、動かす”旅のワクワクの出発点として、新たな旅へ踏み出す高揚感を感じられる場を目指している。



「試走ゾーン」

試走ゾーンは、石畳、ウッドデッキ、アルミ縞板の3種類の床材を設置し、異なる路面環境を再現したゾーン。キャスターの静音性や走行性を実際に比べながら、“走らせれば違いがわかる”というLEGEND WALKER最大の特長を体感できる。引き心地の軽さや安定感を確かめられるだけでなく、街中や旅先での使用シーンを具体的にイメージできるため、購入前に安心して選ぶことができる。



「パッキングゾーン」

パッキングゾーンは、実際に荷物サンプルを詰めながら収納力をシミュレーションできるゾーン。スーツケースのサイズごとの容量感を直感的に把握できるだけでなく、コンシェルジュが荷造りのコツや仕分けの工夫を伝えることで「どこに何を入れると使いやすいか」まで知ることができる。旅行前の準備を具体的にイメージでき、旅支度の不安を解消しながら最適な一台を選ぶサポートにつながる。

コンシェルジュは最適な一台を提案するだけでなく、スーツケースを長く快適に使うための正しい持ち方や運び方、荷物の入れ方などもレクチャーする。実際に持ち上げたり、動かしたりする体験を通じて、製品本来の性能を実感できる。さらに、購入後の保証や修理受付まで一貫して対応し、安心して旅を楽しめるサポートを提供する。

同旗艦店では、購入したスーツケースのキャリーバー部分へ刻印サービスを、店舗限定・無料で受け付ける。名前やイニシャルを入れることで、世界にひとつだけの特別なスーツケースに仕上げられ、旅のパートナーとしての愛着をより深められる。なお、刻印した製品は後日宅配便で届ける。



左から：空港カウンターを想起させるレジエリア、ゲートのようなアーチ形商品陳列棚

「LEGEND WALKER OMOTESANDO Flagship Store」は、店舗全体として選びやすさと落ち着きを両立させた体験空間でありながら、「旅のワクワクの出発点」をイメージした要素を店舗内の随所に散りばめている。入口付近には解放感を重視した試走ゾーンを配置し、中央のレジエリアは空港カウンターを思わせるつくりに。さらに奥へ進むと、それぞれ異なる世界観を表現した3つのアーチ棚に商品が整然と並び、好みのゲートから旅立つような感覚を演出する。また、ウィンドウ付近にはフォトスポットを設け、記念撮影やSNSでのシェアも楽しめる。



左から：トラベルグッズ、旅気分のフォトスポット

［店舗概要］

店舗名︓LEGEND WALKER OMOTESANDO Flagship Store（和文表記︓レジェンドウォーカー表参道旗艦店）

所在地︓東京都渋谷区神宮前4−14−20 OJビル1F

アクセス︓東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2出口から徒歩5分

オープン日︓9月6日（土）

営業時間︓11:00〜20:00

定休日︓不定休

取扱商品︓「LEGEND WALKER」のスーツケースおよびトラベルグッズ全般・「TRAVEL SENTRY」のトラベル・アクセサリー・コレクション

売場面積︓87.2m2

ティーアンドエス＝https://tands-luggage.jp