米菓などを製造する三幸製菓がアルビレックスチアリーダーズとともに、子どもの生活支援を目的にお菓子を配りました。



5日、新潟市東区の地域食堂で三幸製菓とアルビレックスチアリーダーズが子どもたちにお菓子を配布しました。三幸製菓は、商品を通じて『幸せやワクワクを届ける』ことを理念に掲げ、2024年からアルビレックスチアリーダーズと連携して子どもへの食材支援を続けています。また、チアリーダー2人によるレッスンやパフォーマンスも行われました。



■子ども

「(Q.お菓子をもらってどう？)うれしかった。トップチアの人はダンスのキレが違う。」



■三幸製菓 秦野勝義経営本部長

「1人でも多くのお子様・お客様に、喜びや感動を当社の商品を通じて届けたい。」



この取り組みは、今後も続けていくということです。