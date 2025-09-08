

「靴下屋 UPDATE NEWoMan TAKANAWA」イメージ

ナイガイは、「靴下屋」「Tabio」「TabioMEN」などの靴下専門店を運営・展開するタビオと、ルミネが手掛ける史上最大規模の新施設「ニュウマン高輪」に初の共同店舗である「靴下屋 UPDATE」をオープンする。

オープニングの目玉として、靴下への「POLO RALPH LAUREN」の刺繍サービス「CREATE YO UR OWN」を期間限定で実施する。靴下のカラーは5色、刺繍のカラーは30色から好きな色を選ぶことができ、自分だけの1足を手に入れることが可能とのこと。





POLO RALPH LAUREN、EMPORIO ARMANI、JILL STUARTなどのライセンス商品やNAIGAI STYLE、みんなのくつしたなどのナイガイブランド商品も多数展開している。

［店舗詳細］

店名：靴下屋 UPDATE ニュウマン高輪店

所在地：東京都港区高輪二丁目21番1号 ニュウマン高輪 North4F

店舗面積：58.16m2（17坪）

営業時間：11:00〜20:00

取扱商品：メンズ、レディース、長物、LABO、スポーツ、ナイガイ商品

ナイガイライセンス：POLO RALPH LAUREN、EMPORIO ARMANI、JILL STUART

オープン日：9月12日（金）

ナイガイ＝https://www.naigai.co.jp

タビオ＝https://tabio.com/jp