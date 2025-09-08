2025年9月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分のペースを貫くと吉。今日は落ち着いて過ごせそう。
11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
内気になると損をするかも。喜怒哀楽をはっきり表現すると◎。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
センスが光る日。買い物では自分の直感を優先してOK！
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
インテリア用品購入のチャンス。多少高価でも手に入れてみて。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気配り不足がトラブルのもとに……。機転を利かせてみよう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
集中力が低下気味。忘れ物やなくし物をしないように注意を！
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
身ぎれいにすると運気アップ！ 思わぬ幸運がつかめる予感。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
インターネットにうれしい発見あり。ネットサーフィンが◎。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友情が盛り上がる日。共通の話題探しが幸運のカギに。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
才能を発揮するチャンス到来。堂々と自己アピールすると◎。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自己投資は惜しまずに。想像以上の収穫があるはず。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
スピードがモノを言う日。時計を意識してテキパキ行動を。
