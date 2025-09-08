氷川きよし、“初めて父と母を東京の自宅に呼んだ日”両親の顔出しショット公開「お父さんかっこいい」
歌手の氷川きよしさんは9月6日、自身のInstagramを更新。誕生日を報告し、両親の顔出しショットを公開しました。
【写真】20年前の氷川きよし＆両親
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な写真」「親孝行してますね、元気な姿を見せる事が1番親は幸せです」「両親思い、素敵です」「素晴らしいご両親の元に生まれてきてくれて本当にありがとうございます」「真っ先にご両親へ感謝するKiinaちゃんがだいすきです」「お父さんかっこいい」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「親孝行してますね」氷川さんは「9月６日は自分の命の誕生日 1977年48年前、父と母に産んでくれて育ててくれたことに感謝する日。強く健康に産んでくれてありがとう。20年前に初めて父と母を東京の自宅に呼んだ日」とつづり、1枚の写真を投稿。“20年前”の両親と自身のスリーショットです。3人とも美形で、顔の雰囲気がどことなく似ています。氷川さんは当時28歳のようですが、少年のように若々しいです。
「なによりの誕生日プレゼント」7日には「なによりの誕生日プレゼント 9月7日今日ミルクが退院しました」と報告し、愛犬の写真と動画を公開していた氷川さん。「14歳、奇跡の帰還。よかった 嬉しい」とつづっています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
