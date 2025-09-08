石川県の加賀地方を襲った記録的大雨から1か月。大規模な浸水被害に遭った金沢競馬場では7日、中止されていたレースが再開しました。

7日、多くの競馬ファンや親子連れでにぎわった金沢競馬場。



「スタートしました」



青空の下、颯爽と駆け抜ける競走馬たち。



大雨の影響で開催することが叶わなかったレースが、約1か月ぶりに再開しました。

調教師の加藤和義さん。





調教師・加藤 和義 さん：「馬はレースに向けて緊張しとる状況ですけど、今から戦うぞって気持ちですよね」ここまでの道のりは、決して平たんではありませんでした。1か月前。

「緊急事態だからいま、出せる馬は全部出す！」



大雨により大規模な浸水被害が発生。浸水したきゅう舎の中で約600頭の競走馬が長時間、水にさらされました。



一部の馬は市外の施設に避難することになり、 レースの中止を余儀なくされていました。



それでも…



調教師・加藤 和義 さん：

「(競走馬は)アスリートなので、休んでいる状況から動き出しても、なかなかすぐに思うように動けないって状況ですけど、毎日調教することで動きがしっかりする。再び元気な姿を届けたい」

体調を崩した馬のケアや泥のかきだしなど、懸命な復旧が進められました。



そして、7日。



山下 実々 記者：

「午前10時、金沢競馬場が開場しました。待ちわびた人が続々と入っていきます」

来場者：

「復興初日ということで、応援できたらと思って」

「来ようかなと思っていたタイミングで(大雨が)あったので、1か月間楽しみに待っていました」



売店では：

「ありがとうございます。(客：再開できてよかったですね) 本当ですね。再開できてよかった。きょうからやっと始まりました。待ちに待ってました」



競走馬たちがパドックに姿を現すと…

来場者：

「お馬さんどう？かっこいい？」

「水に浸かってストレスもかかっていたと思いますけど、頑張って走ってくれるんじゃないかなと」



避難していた馬たちも、ほとんどが金沢に帰ってきました。



コース上を駆け抜けていく蹄の音。

競馬場の日常が帰ってきました。



調教師・加藤 和義 さん：

「無事再開できて、ほっとしています。長かったと思いますけど、いざ始まってしまうとあっという間だったかな。それだけ忙しく頑張ったので、部屋がない人もまだいるので、まだまだこれから大変ですけれど、なんとか普段の生活に戻れるよう、頑張っていきたいと思います」

水の中を引かれていったあの馬たちが、再び駆け抜ける姿を…



調教師、騎手、きゅう務員… 競馬場に関わるすべての人の特別な思いがこもった復活レース。



金沢競馬場に大勢のファンの歓声が響いていました。