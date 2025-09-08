＜Ｕ１８日清食品トップリーグ＞

慶誠 ー 航空北海道

おととい 日環アリーナ栃木

全国で8校しか選ばれない、高校バスケットボールの日本最高峰のリーグ戦に出場中の女子の慶誠は、今年のインターハイ準優勝、航空北海道と対戦しました。

【写真を見る】バスケットボールU18日清食品トップリーグ 慶誠高校女子の奮闘続く

相手のペースで試合が進む中で、存在感を見せたのがキャプテンの澤田です。

まずは狭いエリアを切り裂くようなドライブ！

さらに、第3クォーター終了間際、ブザーとともに3ポイントシュートを成功させます！

澤田を中心とした反撃で一時は3点差まで詰め寄った慶誠ですが、相手の流れを止められず敗れました。

＜試合終了＞航空北海道 70-59 慶誠



U18日清食品トップリーグ

慶誠ー岐阜女子

きのう 日環アリーナ栃木

続くきのう（7日）は、岐阜女子と激闘を繰り広げました。

同点で迎えた、第4クォーターのラストプレーは陽本が運んでフェイバ、リバウンドからもう一度・・・ここを決め切れず。

試合は5分間のオーバータイムへもつれこみます。

延長では、1年生の土肥が3ポイントシュートを決めるなど、勝利に近づいたかに見えました。

しかし、終了間際に相手に逆転を許し、慶誠は2点差に泣きました。

＜試合終了＞岐阜女子 76-74 慶誠

慶誠は4試合で1勝3敗と苦しい試合が続いています。残り4試合です。